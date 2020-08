Juventus Turin : Enthüllt: Cristiano Ronaldo dachte an Abschied von Juve

Cristiano Ronaldo (35) hat es nach seinem zweiten Scudetto mit Juventus Turin angekündigt: In der neuen Spielzeit will er den Titel-Hattrick in der Serie A klarmachen. Damit steht fest: CR7 wird in der Saison 2020/2021 für den Rekordmeister auflaufen.

Zwischenzeitlich sah es laut FRANCE FOOTBALL aber aus, als könnte der fünffache Weltfußballer Juve verlassen. Der Fachzeitung zufolge dachte der Portugiese im Winter über einen Abschied aus Italien nach.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Lok Moskau in der Champions-League-Gruppenphase im November soll Cristiano Ronaldo trotz des Sieges frustriert gewesen sein. Die Leistung seiner Mannschaft habe ihm gar nicht gefallen. Offenbar sah der extrem ehrgeizige Ausnahmekicker seine hochgesteckten Ziele in Gefahr.