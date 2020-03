Manchester City : Enthüllt! Diese Ansprüche stellt Leroy Sane an den FC Bayern

Die Bayern können sich aber offenbar ruhig auf den Sane-Poker vorbereiten. Laut Reporter Marc Behrenbeck böten sich für den Essener wenig Wechselalternativen, so dass die Ablösesumme eher sinke anstatt zu steigen.

Im Gepäck hat Sane in jedem Fall hohe Ansprüche – an sich und an den Verein. "Er will der Star sein, das hört man schon raus. Diese Wertschätzung hat er nicht bekommen", versichert Behrenbeck.

Ende Februar gab Sane bei ManCitys U23-Auswahl sein einstündiges Comeback. Bei voller Leistungskraft ist er allerdings noch nicht, wie er im Anschluss versicherte.