Real Madrid : Enthüllt! Luka Modric forderte Verpflichtung von Mateo Kovacic

"Wir gewannen 3:0, aber Kovacic war das Gesprächsthema. Nach dem Spiel flogen wir nach Shanghai, wo wir ein Spiel gegen Milan hatten", heißt es laut REAL TOTAL in Modrics im August erschienener Autobiografie.

Als Real Madrid 2015 auf Promo-Tour in China unterwegs war, spielten die Blancos gegen Inter Mailand, wo Kovacic seinerzeit unter Vertrag stand. Modric hatte das Aufeinandertreffen von der Bank aus verfolgen und damit einen genauen Blick auf Kovacics Qualitäten werfen können.

Weiter: "Im Flugzeug sagte ich Präsident Perez, der ebenfalls sehr beeindruckt von Kovacic war: 'Wir sollten ihn zu Real holen.' Ich habe gesehen, dass der Präsident von Kovacic fasziniert war, aber er antwortete: 'Vielleicht nächstes Jahr.' Ich beharrte darauf: 'Dann wird ihn sich jemand anders schnappen!'"

Nach einem Abendessen sei Modric am Tisch von Perez vorbeigegangen und habe Kovacic erneut ins Gespräch gebracht, was auch Cristiano Ronaldo in Wallung brachte. Der Portugiese fand ebenfalls lobende Worte und schlug außerdem vor, dass Perez seinen Landsmann William Carvalho holen solle.