Arsenal : "Er braucht noch Zeit": Arsenal-Manager wirbt um Geduld mit Willian

Flügelstürmer Willian (32) kann beim FC Arsenal noch nicht an die Leistungen aus Chelsea-Tagen anknüpfen. Gunners-Manager Edu bittet um Geduld mit dem brasilianischen Nationalspieler.

"Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Willian wieder zeigt, was er kann. Er braucht noch ein bisschen Zeit, um seine Mitspieler besser kennenzulernen, um einige Dinge zu verstehen", erklärte der Arsenal-Manager.

Willian war nach einer starken Saison bei Chelsea (Elf Tore und neun Vorlagen) im vergangenen Sommer ablösefrei ins Emirates Stadium gewechselt. Nach 15 Spielen wartet er noch immer auf sein Tordebüt für die Gunners, hat aber immerhin drei Vorlagen geliefert.

An der Arbeitseinstellung seines brasilianischen Landsmanns findet Edu keine Kritikpunkte. "Er trainiert gut. Sein Verhalten ist top, wie immer. Seine Anlagen sind fantastisch", so der Ex-Arsenal-Profi (2002 bis 2005). Nun gehe es noch um das richtige Timing.