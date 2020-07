FC Barcelona : "Er kann es besser": Antoine Griezmann kassiert Kritik von Barça-Kollege

Antoine Griezmann ist in seiner Debüt-Saison beim FC Barcelona vieles schuldig geblieben. Landsmann Clement Lenglet weiß, dass der 120-Millionen-Neieinkauf selbst sein größter Kritiker ist.

In drei der letzten vier Ligaspiele kam Antoine Griezmann lediglich zu Joker-Einsätzen, gegen seinen Ex-Klub Atletico Madrid kam er sogar erst in der Nachspielzeit auf den Rasen. Der 120 Millionen Euro teure Sommerneuzugang birgt einiges an Konflikt, intern wie extern.

"Antoine ist gut in die Umkleidekabine integriert, es gibt wirklich kein Problem", sagt Mannschaftskollege Clement Lenglet bei LE PARISIEN und klärt damit auf, dass zumindest innerhalb der Mannschaft keine Probleme mit Griezmann bestehen.

Lenglet schließt allerdings an: "Er weiß, dass er es auf dem Platz besser machen kann." Gleichwohl verweist der Verteidiger des FC Barcelona auf Griezmanns Statistiken; der Offensive hat sich im bisherigen Saisonverlauf 14-mal in die Torschützenliste eingetragen.