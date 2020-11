FC Barcelona : "Er mag das Rampenlicht": Gegenwind für Quique Setien nach Messi-Attacke

Was hat Quique Setien dazu bewogen, Lionel Messi zu kritisieren? Worte seines Ex-Vorgesetzten aus Zeiten bei UD Las Palmas lassen vermuten: Der ehemalige Barça-Coach sucht gerne das Rampenlicht.

Quique Setien hatte unlängst Lionel Messi kritisiert und erklärt, es sei nicht leicht, den Barça-Star zu trainieren. Dafür bekam der Ex-Barça-Coach bereits Gegenwind ab. Unter anderem von Rivaldo.

"Ich glaube ehrlich, dass Setien falsch liegt, wenn er diese Art von Problem äußert, und dies auch noch in einer so heiklen Phase, in der sich Barça befindet", schimpfte der ehemalige Weltfußballer und Barça-Stürmer.

Der ehemalige Vorgesetzte von Quique Setien, Miguel Angel Ramirez, stimmt in den Chor der Kritiker ein. "Setien mag das Rampenlicht", sagte der Präsident von UD Las Palmas gegenüber RADIO MARCA. "Er hat zu wenig geleistet, um Messi zu kritisieren."