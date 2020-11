FC Barcelona : Er sollte "der neue Messi" werden: Gerard Deulofeu gesteht Fehler ein

Ex-Barça-Juwel Gerard Deulofeu (26) gesteht in einem Interview Fehler ein, bereut es aber nicht, bereits für zahlreiche Klubs aufgelaufen zu sein.

Gerard Deulofeu galt vor Jahren als der neue kommende Superstar aus dem Talente-Stall des FC Barcelona. Die Bezeichnung "der neue Messi" fiel gelegentlich, wenn über den jungen Offensivakteur gesprochen und geschrieben wurde.

Erfüllen konnte Deulofeu die Erwartungen aber nicht. 2013 verließ er die Katalanen, um bei beim FC Everton einen Stammplatz zu ergattern. Es folgte eine Leihe an den FC Sevilla, der Verkauf an Everton und eine Leihe an den AC Mailand.

Nach einer starken Rückserie holte Barça den Flügelstürmer 2017 vorrübergehend zurück. Ein Jahr später war er bereits wieder Geschichte im Camp Nou, Deulofeu wurde an Watford transferiert. Derzeit ist er an Udinese Calcio verliehen.