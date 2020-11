Manchester United : "Er tut nichts!" Anthony Martial kassiert heftige Kritik von einer Vereinslegende

Manchester United unterlag Istanbul Basaksehir am Mittwochabend in der Champions League mit 1:2. Vereinslegende Paul Scholes pikte sich im Anschluss Anthony Martial heraus. Die Kritik viel üppig aus.

Anthony Martial kam trotz seines Treffers, neben zwei Vorlagen sein zweiter in der neuen Runde der Champions League, in Paul Scholes persönlicher Nachbetrachtung des Duells zwischen Manchester United und Basaksehir Istanbul gar nicht gut weg.

"Im Sturmzentrum war praktisch kaum Bewegung zu vernehmen", legte die Vereinslegende von United bei BT SPORT los. "Martial stand, zumindest wenn ich es sah, dass ein Mittelfeldspieler den Ball hatte, zwischen den beiden Innenverteidigern und tat nichts!"

Im bisherigen Saisonverlauf hat Martial wie viele seiner Kollegen noch nicht wirklich in die Spur gefunden. In der Premier League holte der englische Rekordmeister aus den ersten sechs Spielen lediglich sieben Punkte. Martial, noch ohne Torerfolg in der englischen Beletage, fehlte die letzten drei Begegnungen allerdings rotgesperrt.