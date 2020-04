Real Madrid : "Er war unglaublich" - Jefferson Farfan schwärmt von Raul

Jefferson Farfan erinnert sich voller Begeisterung an die zwei gemeinsamen Jahre mit Raul Gonzalez zurück, die beide beim Bundesligisten Schalke 04 verbrachten.

Von 2010 bis 2012 machte Raul Gonzalez einen Abstecher in die Bundesliga. In den beiden Spielzeiten stieg er mit Antritt bei Schalke 04 zum Publikumsliebling auf, was freilich mit seiner außerordentlichen Klasse zusammenhing.

Mit dieser ließ er die Schalker Torwärter regelmäßig verzweifeln. "Raul war unglaublich, er hat sich im Training über die Torhüter lustig gemacht."

"Er erzielte Tore mit seinem rechten Fuß, linken Fuß und sogar mit dem Kopf", sagte Jefferson Farfan im Instagram-Talk mit seinem Landsmann Paolo Guerrero.