Weltfußballer von 2001 : Er wurde gehasst! Luis Figo spricht über Wechsel von Barça zu Real Madrid

Luis Figo wurde im Camp Nou einst geliebt und verehrt, dann wechselte er zum Erzrivalen nach Madrid und die Liebe schlug in Hass um. Der Portugiese spricht nun über die Beweggründe für seinen Wechsel vor 20 Jahren.

Es gibt sie nicht häufig, aber es gibt sie: Transfers zwischen Erzrivalen wie Real Madrid und dem FC Barcelona. Selten läuft ein Wechsel in diesem Fall ohne Nebengeräusche ab. Wie bei Luis Figo.

Der portugiesische Superstar verabschiedete sich im Sommer 2000 nach fünf Jahren aus Barcelona in Richtung Madrid. Luis Figo war in der Folge eine Persona non Grata.

Bei Gastspielen der Königlichen im Camp Nou flogen dem Angreifer nicht nur Hass, sondern auch Wurfgeschosse entgegen. Sogar ein Schweinekopf landete auf dem Rasen.