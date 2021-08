Eredivisie : Donyell Malen: Beerbt ein Deutscher ihn bei PSV Eindhoven?

Der niederländische Top-Klub PSV Eindhoven hat in Donyell Malen (22) einen seiner besten Offensivakteure an Borussia Dortmund verloren. Die entstandene Lücke kann könnte nun ein deutscher Nationalspieler füllen.

Der Verein von Coach Roger Schmidt hat bei der Suche nach einem Malen-Nachfolger der portugiesischen Sporttageszeitung Record zufolge Luca Waldschmidt (25) von Benfica Lissabon ins Visier genommen.

Der gebürtige Siegener war erst im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro aus Freiburg zu Portugals Rekordmeister gewechselt und hatte ein Arbeitspapier bis 2025 mit einer Ausstiegsklausel über 88 Mio. unterzeichnet. Seine Bilanz bisher: 12 Tore und vier Vorlagen in 43 Spielen.

Eindhoven und Benfica ringen am Mittwochabend im Hinspiel der Play-Offs um die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase. Bei dieser Gelegenheit können alle Parteien über einen Wechsel von Luca Waldschmidt sprechen, der mit zwei Toren in zwei Spielen stark in die neue Saison startete.