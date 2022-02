PSV Eindhoven : Mario Götze: PSV-Kollegen veräppeln den Matchwinner

Foto: Giannis Papanikos / Shutterstock.com



Kevin Richau Mario Götze ist nicht nur sportlich in seiner neuen Heimat Eindhoven angekommen. Der gebürtige Memminger hat sich seine Sporen bei PSV nach anderthalb Jahren mehr als verdient und genießt die Vertrautheit mit seinen aktuellen Mitspielern. Diese Kameradschaft schützt ihn allerdings nicht vor der Häme seiner Kollegen.

Am Dienstag erzielte Götze im Pokal zwei Treffer gegen den Zweitligisten NAC Breda (4:0). Eine beeindruckende Leistung, nachdem der frühere Dortmunder gleich zu Beginn der Partie nach einem Zweikampf mit Nasenbluten behandelt werden musste. Die anhaltende Blutung zwang die Mediziner zu einer unorthodoxen Maßnahme. Sie ließen Götze nur mit zwei Wattestäbchen in der Nase wieder zurück aufs Feld. Der Profi gab fortan ein eigentümliches Bild ab, was ihn aber anscheinend nicht in seiner Spielweise behindert.

Am anderen Tag wurde Götze noch einmal daran erinnert, wie "besonders" er am Abend zuvor ausgesehen hatte. Einige Mitspieler warteten im Massagebereich auf ihn und hatten dabei ebenfalls Watte in der Nase.

Foto: Marco Canoniero / Shutterstock.com

Als Götze seine Kameraden sah, brachen alle gemeinsam in Gelächter aus, wie ein dazugehöriges Video auf Twitter beweist. Die Spieler der PSV Eindhoven haben diesen Grund zur Freude nötig gehabt. Nach zwei Niederlagen in der Liga wurde die Tabellenführung an Konkurrent Ajax Amsterdam abgegeben. Da das Duell mit Ajax bereits verloren wurde, müssen Götze und Co. im Fernkampf auf einen Patzer des Rivalen hoffen.