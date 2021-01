PSV Eindhoven : Falls Jadon Sancho geht: Donyell Malen für den BVB interessant

Für den Fall, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund in diesem Sommer tatsächlich verlassen sollte, hat der BVB schon eine Nachfolgelösung parat: Donyell Malen.

Der Name Donyell Malen ist nicht neu in der Gerüchtebörse um Borussia Dortmund, die fast täglich mit neuen Namen befüllt wird. Im Dezember war erstmals über das vermeintliche BVB-Interesse an dem niederländischen Shootingstar berichtet worden.

"Das interessiert mich nicht wirklich", sagte er vor rund einem Monat bei FOX SPORTS. "Soweit ich weiß, ist da aber nichts dran." Einen ernsthaften Dortmunder Vorstoß in dieser Sache hat es bis heute nicht gegeben. Dieser könnte aber noch durchaus Thema werden.

Nämlich dann, wenn Jadon Sancho einen Transfer anstrebt. Manchester United soll den britischen Überflieger weiterhin im Visier haben, müsste aber auch in diesem Sommer mindestens 100 Millionen Euro auffahren, um den BVB von einem Transfer zu überzeugen.