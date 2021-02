PSV Eindhoven : Ibrahim Afellay pestet gegen PSV-Trainer Roger Schmidt

Roger Schmidt sorgte dafür, dass der Vertrag mit Ibrahim Afellay bei der PSV Eindhoven im Sommer vergangenen Jahres nicht verlängert wurde. Der inzwischen berentete Niederländer übte am Wochenende heftige Kritik am PSV-Coach.

Die PSV Eindhoven schenkte am vergangenen Spieltag wichtige Punkte her, spielte gegen den Abstiegskandidaten Den Haag lediglich 2:2. Die Meisterschaft ist schon fast unerreichbar, Dauerkonkurrent Ajax hat bei einem Spiel weniger bereits sechs Punkte Vorsprung.

"Es wäre verrückt, wenn ich sagen würde, dass seine Entscheidungen erklärbar und logisch sind. Dann würden die Leute mich für unzurechnungsfähig halten", schoss sich Ibrahim Afellay in der TV-Sendung STUDIO VOETBAL voll auf PSV-Trainer Roger Schmidt ein. Weiteren Unmut löst die Besetzung im zentralen Mittelfeld aus.

Schmidt vertraut dort auf die defensiv veranlagten Ibrahim Sangare und Pablo Osario, was Afellay in Rage bringt. Dem 34-Jährigen zufolge scheint es so, dass Schmidt nicht über die taktischen Fähigkeiten verfüge, "denn er lässt diese Jungs jedes Mal auf dem Platz", zürnte Afellay, der seine aktive Karriere Ende Januar dieses Jahres für beendet erklärte.

"Wie kann man dominieren, wenn man zwei Spieler im Zentrum hat, die immer wieder für Ballverluste verantwortlich sind? Sangare ist der Schlimmste von ihnen", echauffierte sich Afellay. Man brauche Spieler, die beständig seien, die die richtigen Entscheidungen treffen und zuverlässig seien. "Sie sind alles andere als das."

Hintergrund: Afellay spielte jahrelang für die PSV, ließ sich dort sogar ausbilden. Während seiner Laufbahn schnürte er noch für den FC Barcelona und den FC Schalke 04 die Kickschuhe, eher er im Sommer 2019 nach Eindhoven zurückkehrte.