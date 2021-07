Eredivisie : Erbe von Jadon Sancho? PSV-Coach rechnet mit Abgang von Donyell Malen

Donyell Malen hatte sich in den letzten Wochen als heißester Anwärter auf den wohl vakant werdenden Kaderplatz von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund herauskristallisiert. Im Lager der PSV Eindhoven geht man bereits von Malens Abgang aus.

"So läuft es im Fußball nun mal, vor allem bei einem Verein wie PSV. Wir verlieren jedes Jahr ein oder zwei gute Spieler. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir in der nächsten Saison ohne sie spielen müssen."

Die Gerüchte um einen Wechsel von Donyell Malen zu Borussia Dortmund haben einen neuen Schub erhalten. Verantwortlich hierfür zeigt sich mit Roger Schmidt der Trainer der PSV Eindhoven, also einer, der es eigentlich wissen muss.

Malen gilt schon seit Längerem als der Kandidat schlechthin, um beim BVB den abwanderungswilligen Jadon Sancho zu beerben. Im Poker um den Briten sollen sich Manchester United und der BVB inzwischen auf eine Sockel-Ablöse von 85 Millionen Euro verständigt haben.

Nach dem Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft mit der niederländischen Nationalmannschaft befindet sich Malen zunächst in einem mehrwöchigen Urlaub. In vier Spielen stand der 22-Jährige zweimal in der Startelf und steuerte zwei Vorlagen bei. Die PSV soll als Ablöse rund 25 Millionen Euro aufrufen.