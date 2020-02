Bekanntlich musste Ernesto Valverde weichen, obwohl Barça Tabellenführer der Primera Division war und in Königsklasse und Copa del Rey noch im Rennen.

Eric Abidal bezog nun in einem Interview mit der Fachzeitung SPORT Stellung zum umstrittenen Trainerwechsel Anfang Januar.

Einst feierten sie Seite an Seite wichtige Erfolge wie den Champions-League-Titel: Lionel Messi und Eric Abidal. Letztgenannter ist nun Sportdirektor der Katalanen und damit Vorgesetzter des Weltfußballers.

Barça-Boss hat vollstes Vertrauen in Quique Setien

Man habe sich die Details angeschaut, so der ehemalige Nationalverteidiger: "Viele Spieler waren nicht zufrieden oder haben nicht genug gearbeitet."

Gerücht Mega-Angebot für Virgil van Dijk in Planung

"Die sportliche Leitung muss ebenfalls ihre Aufgabe erfüllen und Entscheidungen treffen. Aber wenn man über Spieler spricht, dann sollte man auch Namen nennen, sonst werden alle über einen Kamm geschert, die Gerüchteküche wird angeheizt und es werden Unwahrheiten verbreitet."

Nach dieser Ansage herrscht Alarmstimmung bei Barça. Laut RAC1 könnte Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu Abidal noch im Laufe des Tages entlassen. Ein Krisengespräch stehe an.

Eric Abidal führte indes zur Entlassung von Valverde aus, dass dieser zwar eine gute Beziehung zur Mannschaft gehabt habe, "aber als Ex-Spieler gibt es Dinge, die man riechen kann. Ich habe dem Verein gesagt, was ich dachte, und wir haben eine Entscheidung getroffen."

Quique Setien übernahm das Kommando von Valverde. Der Sporttageszeitung AS zufolge war der Ex-Betis-Coach nur die sechste Wahl der Katalanen.

Eric Abidal schwärmt jedoch vom 61-jährigen Trainerroutinier: "Quique hat unsere DNA, er liebt es zu arbeiten und hilft allen Spielern, sich als Teil der Gruppe zu fühlen. […] Das Team wird besser und wettbewerbsfähiger."

Abidal beteuerte zudem, dass man Xavi Hernandez, mit dem es ein Treffen in Katar gab, keine Offerte unterbreitet habe.

"Es gab kein Angebot. Wenn er eins hat, soll er es zeigen, weil ich es nicht gesehen habe", so der langjährige Linksverteidiger der Blaugrana.

Xavi hatte stets betont, eines Tages Barça-Trainer werden zu wollen. Doch aktuell sei er noch nicht bereit dazu, erklärte der Al-Sadd-Trainer.

Manche munkeln: Xavi will die Präsidentschaftswahlen 2021 abwarten und dann unter dem möglichen neuen Boss Victor Font antreten. Dieser hatte Xavi als seine Wunschlösung für den Trainersessel bezeichnet. Carles Puyol soll dann Sportdirektor werden.

Eric Abidal will sich über machtpolitische Gedankenspiele keine Sorgen machen: "Ich mache keine Politik. Ich rede nur über Fußball. Was mich interessiert, ist die Art und Weise, wie ein Trainer abeitet."

Barcelona habe sich für Quique Setien entschieden, Xavi Hernandez stünden für die Zukunft aber die Türen offen.

"Er hat noch nicht so viel Erfahrung", so der Sportdirektor: "Der Verein hat zwei Jahre auf Quique Setien gesetzt und wir glauben sehr an ihn. Die Tür für Xavi ist immer offen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier sein werde, aber ihm stehen die Türen bei Barça immer offen."

