Barça sehe in Trincao großes Potenzial und hoffe auf eine Entwicklung wie bei Arthur Melo (22), so der Ex-Nationalverteidiger: "Bei ihm ist es ähnlich wie bei Arthur, der ebenfalls jung geholt wurde."

Abidal weiter: "Trincao ist ein Fußballer mit viel Qualität, der zunächst als Backup reinkommen, Tore erzielen und uns helfen kann."

Neben Trincao kaufte Barcelona in Matheus Fernandes (21) einen weiteren jungen Spieler im Winter.

Für sieben Millionen Euro Ablöse wurde er von Palmeiras verpflichtet und bis zum Saisonende bei Real Valladolid geparkt. Auch von dem Südamerikaner ist Abidal überzeugt.

Der Sportdirektor: "Er ist ein Spieler, den wir auf der Liste haben, seit er volljährig ist. Wir wollen, dass er sich schnell an Europa anpasst, also haben wir ihn an Valladolid abgegeben. Er soll sich weiterentwickeln und dann zu Barça kommen.

