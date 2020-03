Borussia Dortmund : Erling Haaland eifert Zlatan Ibrahimovic nach

Ibrahimovic hat in seiner Karriere schon in Schweden, den Niederlanden, Italien, Spanien, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten gespielt.

Und weiter: "In ein anderes Land, was nicht einfach ist. Doch er kommt an und erzielt von der ersten Sekunde an gleich Tore. Ich mag es, das zu sehen."

Haaland läuft erst seit wenigen Wochen für den BVB auf und erzielte in neun Pflichtspielen beeindruckende zwölf Tore.

Auf ewig wird Haaland den Schwarz-Gelben wohl so oder so nicht erhalten bleiben. In seinem bis 2024 ausgelegten Vertrag befindet sich dem Vernehmen nach nämlich eine Ausstiegsmöglichkeit in Höhe von 75 Millionen Euro. Der Passus greift angeblich ab 2022.

