Erling Haaland (19) hat seinen Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund begründet.

"Die Verantwortlichen haben mir gesagt: Wir brauchen dich im Sturm. Uns imponiert, wie du spielst. Wir wollen dich. Das war ein gutes Gespräch, das mich beschäftigt hat", verriet er seine Wechselgründe bei BVB-TV.

Daher habe er sich für die Westfalen entschieden. "Dortmund und ich - das passt", ergänzte der 19-Jährige.

In dieser Saison hat Erling Haaland bereits 28 Torbeteiligungen in 22 Spielen auf seinem Konto stehen, beeindruckte vor allem mit Red Bull Salzburg in der Champions League.