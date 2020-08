BVB-Kollege Roman Bürki : "Erling Haaland kommt schnell auf das Level von Robert Lewandowski"

Erling Haaland hat noch viele Jahre Zeit, um einmal so gut zu werden wie Robert Lewandowski. Schließlich ist der Überflieger von Borussia Dortmund zwölf Jahre jünger als sein Positionskollege vom Erzrivalen FC Bayern. Über das nötige Rüstzeug verfügt der in Leeds geborene Norweger schon mal.

So denkt zumindest Teamkollege Roman Bürki laut KICKER: "Lewandowski ist überragend, ganz so gut ist Erling noch nicht. Lewandowski hält dieses bestechende Niveau schon über Jahre hinweg. Aber wenn Erling so weitermacht, ist er schnell auf diesem Level."

Lewandowski kam in der abgeschlossenen Saison auf 55 Pflichtspieltreffer und holte mit den Münchner Bayern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Unverkennbar ist derweil das Talent, das Haaland in die Wiege gelegt wurde.