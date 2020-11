Champions League : Erling Haaland: Vergleich mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zeigt seine ganze Klasse

Erling Haaland (20) gilt als kommender Superstar. Nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund im vergangenen Winter knüpft der Norweger nahtlos an seine Tor-Galas an.

Nicht nur in Österreichs und Deutschlands Bundesligen hat Haaland bereits nachgewiesen, welches Potenzial in ihm schlummert (insgesamt 35 Tore in 36 Spielen), auch in der Champions League ballert der 20-Jährige immer weiter. Gegen Brügge netzte er doppelt ein.

Für 14 Tore in der Königsklasse brauchte Haaland gerade einmal elf Einsätze. So schnell hat in der Geschichte der Königsklasse noch nie ein Spieler 14-mal getroffen. Ein Vergleich mit den beiden dominierenden Spielern der vergangenen Jahre, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, zeigt Haalands ganze Klasse.