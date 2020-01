Erling Haalands lupenreiner Hattrick bei seinem Debüt für Borussia Dortmund hat ganz Europa in Aufruhr versetzt. Mit Respekt blickt auch der FC Bayern in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Erzrivalen.

"Ich finde es gut, wenn richtig gute Talente in der Bundesliga spielen. Das tut der gesamten Liga gut", frohlockte auch Hasan Salihamidzic bei SKY über den BVB-Transfer.

Der Münchner Spitzenklub sieht sich mit Top-Star Robert Lewandowski hervorragend aufgestellt.

Der BVB zahlte dagegen 20 Millionen Euro an RB Salzburg, um sich das aktuell begehrteste europäische Sturmtalent zu sichern.

Haaland selbst fehlten nach seinem herausragenden Debüt etwas die Worte: "Es war ein gutes Debüt. Ich bin glücklich."

Geht es nach dem BVB, darf der Norweger gerne so weitermachen – am besten am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.

