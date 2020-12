Real Madrid : Erneute Schmach: Zinedine Zidane schließt Rücktritt aus

Es ist also tatsächlich passiert: Real Madrid blamiert sich zum zweiten Mal gegen Shakhtar Donetsk und verliert mit 0:2 in der Ukraine. Zinedine Zidane stellt nach der Partie unmissverständlich klar, auf einen Rücktritt zu verzichten.

Dass der erneut misslungene Abend in der Champions League keine Folgen für Real Madrid hat, war auch das einzig Positive, das aus dem Spiel in Kiew resultierte.

Platz 4 in LaLiga und das drohende Aus in der Königsklasse lassen unweigerlich mal wieder Zweifel an Zinedine Zidane aufkommen. Am Morgen danach veröffentlicht die MARCA einen Artikel, in dem behauptet wird, dass im Falle einer Entlassung Zidanes der vereinslose Mauricio Pochettino vor Raul Gonzalez der Kronfavorit sei.

Eine vorzeitige Beendigung kommt zumindest für Zidane allerdings nicht infrage. "Auf keinen Fall trete ich zurück!", sagte er nach der Niederlage gegen Donetsk laut REAL TOTAL. "Ich habe Kraft und werde weiterhin alles geben, genauso wie meine Spieler."