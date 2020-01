Gerücht In der Premier League tritt Tottenham Hotspur auf der Stelle. Um das zu ändern will Trainer Jose Mourinho einen Star von Eintracht Frankfurt nach London locken.

Jose Mourinho (56) blickt bei der Suche nach Verstärkungen in Richtung Bundesliga. Wie der TELEGRAPH berichtet, soll der Portugiese an André Silva interessiert sein. Der Landsmann des Spurs-Coaches ist als Ersatzmann für Harry Kane im Gespräch.

Der Top-Stürmer der Engländer fällt mit einer Oberschenkelverletzung noch mindestens zwei Monate aus.

Andre Silva kam erst im Sommer per Leihgeschäft vom AC Mailand an den Main, erzielte in 15 Spielen drei Treffer.

Jedoch hat er seit drei Monaten nicht mehr für Eintracht Frankfurt getroffen und seit November auch keinen Stammplatz mehr im Team von Adi Hütter.