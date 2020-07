Benfica Lissabon : Erster Profivertrag für Bruder von Joao Felix

Mit 126 Millionen Euro Ablöse ist Joao Felix im Sommer vorigen Jahres in die Vereinsannalen eingegangen. Derweil hat Bruder Hugo Felix seinen ersten Profivertrag bei Benfica Lissabon unterzeichnet.

"Ich freue mich sehr, einen Profivertrag bei diesem großartigen Klub unterzeichnet zu haben", schreibt Felix auf seiner Instagram-Seite. "Ich möchte Benfica für das Vertrauen danken, das sie mir entgegengebracht haben."

Der erst 16-Jährige kommt derzeit noch in Benficas U17 zum Einsatz, für die er in der vorhergehenden Saison starke 13 Treffer erzielte und damit Top-Scorer der B-Jugend-Liga in Lissabon wurde.