FC Barcelona : Erstes Spiel unter Koeman: Das Feedback des neuen Barça-Coachs

Weil der FC Barcelona noch in der Champions League unterwegs war, startet der amtierende Vizemeister erst am 27. September mit dem Heimspiel gegen den FC Villarreal in die neue Saison. Am Samstag testete das Team von Ronald Koeman gegen Gimnastic de Tarragona.

"Es war unser erstes Spiel in der Vorbereitung, weshalb alle nur 45 Minuten gespielt haben. Sie müssen einen Rhythmus finden und mit Intensität spielen. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser als in der ersten. Wichtig war vor allem, dass sich keiner verletzt hat, wir wollten das Tempo im Spiel bestimmen. Da war wichtiger als das Endergebnis", resümierte Koeman nach dem 3:1-Sieg.

Ousmane Dembele, Antoine Griezmann und Rückkehrer Philippe Coutinho hatten die Treffer für ihren Farben erzielt. "Alle meiner Jungs waren gut, einige davon haben wir zuvor noch nie gesehen", sagte Koeman.