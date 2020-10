Ex-Real-Weggefährten : "Es gab Probleme": Iker Casillas widerspricht Jose Mourinho

Iker Casillas (39) stand 16 Jahre zwischen den Pfosten von Real Madrid. Der Keeper erlebte viele Erfolge, unter Jose Mourinho (57) hatte der Welt- und Europameister aber keine gute Zeit.

Mourinho setzte den Torhüter auf die Bank. Damit soll The Special One den Schlussmann angeblich für dessen Indiskretion bestraft haben. Casillas' Lebensgefährtin soll Kabinen-Interna an die Presse verraten haben.

Mourinho beteuerte aber im August nach der Verkündung von Casillas' Karriereende, dass es eine rein sportliche und schwere Entscheidung gewesen sei, den Torhüter rauszunehmen.