Juventus Turin : "Es gibt Gespräche": Sami Khedira liebäugelt mit der Premier League

Sami Khedira spielt bei Juventus Turin keine Rolle, hängenlassen will sich der Deutsche aber nicht. Ein Abschied in Richtung Premier League im Winter könnte die Lösung bringen. Gespräche laufen bereits.

Es gebe bereits Gespräche mit Klubs aus der Premier League, so der Ex-Real-Kicker. Auf ein möglichst üppiges Gehalt kommt es ihm nicht an, versichert Khedira: "Das spielt für mich überhaupt keine Rolle". Tottenham Hotspur und der FC Everton sollen Interesse an Khedira zeigen.

Auch wenn Pirlo nicht auf ihn setzt, hängenlassen will sich der 33-Jährige, der 2015 ablösefrei von Real Madrid zu den Bianconeri gekommen war, nicht.

"Ich habe mir vorgenommen, mich nicht wie ein kleines Kind in die Ecke zu setzen und zu schmollen oder irgendwie den Miesepeter zu spielen. Sondern ich möchte, dass mich Juventus als großartigen Spieler in Erinnerung behält - und in der jetzigen Phase eben den besten Reservisten oder eben den besten nicht berücksichtigten Spieler zu geben, den sie je hatten", so der Weltmeister von 2014.

Khedira dementiert zudem Berichte, laut denen er eine Vertragsauflösung und eine Abfindung abgelehnt haben soll: "Das stimmt absolut nicht. Ich habe mit dem Verein über keine finanziellen Belange gesprochen."