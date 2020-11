Nationaltrainer verrät : "Es ist vorbei": Arsenal nach Eklat um Aubameyang stinksauer

Stundenlang saßen Pierre-Emerick Aubameyang und dessen Mitstreiter der Nationalmannschaft Gabuns am Flughafen in Banjul (Gambia) fest. Der FC Arsenal ist ob des Vorfalls mächtig bedient, und könnte seinen Star zu den nächsten Länderspielen nicht mehr abstellen.

Patrice Neveu rechnet nicht damit, dass der FC Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang nach den jüngsten Vorkommnissen nochmals die Erlaubnis erteilen wird, auf Länderspielreise mit der gabunischen Nationalmannschaft zu geben.

"Arsenal rief Pierre-Emerick an. Nachdem sie ihn unter diesen Bedingungen gesehen haben, ist es vorbei. Sie werden ihn nicht mehr kommen lassen und für die Spieler der anderen Vereine wird es genauso sein", erklärt Nationaltrainer Neveu CANAL PLUS.

Was war überhaupt vorgefallen? Aubameyang und Co. waren auf dem Weg zum Spiel in Gabun. Aufgrund von mehreren nicht vorgewiesenen Corona-Tests wurde ihnen allerdings die Einreise verweigert. Aubameyang geriet außer sich und postete in den sozialen Netzwerken allerhand Bildmaterial.