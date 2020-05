Ryan Giggs packt aus : "Es wurde zu viel" - Warum David Beckham an Real Madrid verkauft wurde

Auch zwischen Giggs und Ferguson kam es des Öfteren zu Reibungen: "Ich habe mich oft mit ihm gestritten. Ich meine, im Laufe meiner Karriere waren es so sechs oder sieben Mal, dass ich eine Geldstrafe von ein paar Wochengehältern zahlen musste, weil ich ihm Kontra gegeben habe."

Tatsächlich war im Sommer desselben Jahres Schluss für Beckham im Theatre of Dreams, das er für Real Madrid und über 35 Millionen Euro verlassen hatte. In vier Jahren gewann Becks mit Real aber nur einmal die Meisterschaft und die Supercopa.

Beckham beendet Karriere bei PSG

Beckham spielte nach seiner Zeit bei Manchester United vier Jahre bei Real Madrid, dann heuerte er bei den Los Angeles Galaxy an und sicherte sich in den Verhandlungen mit der Major League Soccer schon damals die Option, eines Tages ein eigenes Franchise an den Start zu bringen.

Nach vielen Jahren Aufbauarbeit ging Beckhams Klub Inter Miami in diesem Frühjahr in der MLS an den Start.

Als Aktiver war Becks bis 2013 unterwegs. Er trug noch das Trikot von Milan und Paris Saint-Germain.