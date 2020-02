Neuer Job für den ehemaligen Mittelfeldakteur von Real Madrid: Esteban Granero (32) verlässt Espanyol Barcelona und heuert in der dritten Liga an.

Esteban Granero ist in seiner Karriere schon rumgekommen. In der Jugendabteilung von Real Madrid ausgebildet, wurde er zunächst an Getafe verliehen, verkauft und später zurückgeholt.

96 Partien machte er letztendlich im Trikot des spanischen Rekordmeisters, ehe er 2012 endgültig das Estadio Santiago Bernabeu verließ.

Über die Queens Park Rangers und Real Sociedad landete er 2017 ablösefrei bei Espanyol Barcelona.

Bei den Katalanen kam er in der Hinrunde zwar auf elf Spiele, dennoch wurde die Zusammenarbeit nun beendet.