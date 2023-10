Europaweit gehandeltes Abwehr-Juwel: Real Madrid erwägt zeitnahes Angebot

Real Madrid bekommt gerade aufgezeigt, dass vier gelernte Innenverteidiger zu wenig sind, um eine Saison zu bestreiten. Dieser Umstand fördert die Gerüchteküche, in der Antonio Silva seit einigen Monaten einer der Namen ist, die am heißesten diskutiert werden.

Real Madrid könnte für Antonio Silva bieten

Spaniens Fußballrekordmeister sieht den 19-Jährigen gemäß Defensa Central als favorisierten Kandidaten an. Problem sei bei dieser Personalie, dass Silva noch bis 2027 an Benfica gebunden ist und seine Ausstiegsklausel bei 120 Millionen Euro liegt.

Vereinspatron Florentino Perez soll in Erwägung ziehen, demnächst ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abzugeben. Damit will Real offenbar austesten, wie Benfica und das Team Silva auf eine Offerte eines europäischen Spitzenklubs reagiert.

FC Bayern und BVB beobachten Antonio Silva

Vor etwa einem Monat fiel das Scheinwerferlicht schon mal auf Silva. Seinerzeit wurden der FC Bayern, Borussia Dortmund sowie der FC Liverpool und Manchester United mit einer möglichen Verpflichtung des Defensivtalents in Verbindung gebracht.

Silva soll es im Sinne des Schritts zu einer Topadresse allerdings nicht wirklich eilig haben. Portugals sechsfacher Nationalspieler fühlt sich bei Benfica außerordentlich wohl und Real könnte daher auch noch bis 2025 oder gar 2026 warten, um einen konkreten Vorstoß zu wagen. Dann könnte es allerdings schon zu spät sein.