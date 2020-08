FC Barcelona : Ex-Agent packt aus: Antoine Griezmann wollte Barça verlassen



Andre Oechsner

Den hohen Anforderungen an seine Person konnte Antoine Griezmann in seiner ersten Saison in Diensten des FC Barcelona nur selten gerecht werden. Sein ehemaliger Berater Eric Olhats hat nun behauptet, dass Griezmanns Gedanken an einem vorzeitigen Abschied über einen gewissen Zeitraum omnipräsent waren.