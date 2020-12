Atletico Madrid : Ex-Atleti-Stürmer Jackson Martinez beendet seine Karriere

Für den FC Porto erzielte Jackson Martinez sensationelle 92 Tore in 136 Partien und machte Atletico Madrid auf sich aufmerksam. Die Colchoneros legten 2015 stolze 35 Millionen Euro Ablöse für den Südamerikaner auf den Tisch.

Es passte jedoch nicht zwischen Jackson und den Rojiblancos. Unter Diego Simeone kam der Stürmer nur auf drei Tore in 22 Spielen. Atleti fand einen Abnehmer in der Chinese Super League, verkaufte Jackson für 42 Millionen Euro an Chinas Rekordmeister Guangzhou Evergrande.