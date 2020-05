Primera Division : Ex-Barça-Boss: "LaLiga wäre bei Real als Tabellenführer beendet worden"

In rund zwei Wochen soll in Spanien wieder professionell Fußball gespielt werden. Dass der Betrieb überhaupt weitergeführt wird, macht Joan Gaspart unter anderem daran fest, dass Real Madrid zum aktuellen Zeitpunkt nicht Tabellenführer ist.

Diese Spitze kann eigentlich nur von einem ehemaligen Mitarbeiter des FC Barcelona kommen – und so ist es auch. Joan Gaspart wirft der spanischen LaLiga in der AS an den Kopf:

"Wenn Real Madrid vor dem Ausbruch der Pandemie Tabellenführer gewesen wäre, dann hätte LaLiga die Saison für beendet erklärt." Rumms!

"Wir beginnen, so Gott will, am 11. Juni", sagt Ligachef Javier Tebas der MARCA. Mehr als 130 Personen würden aktuell daran arbeiten, um das zu ermöglichen, "Reisen, Organisation, all diese Sachen".

Der FC Barcelona, den Gaspart von 2000 bis 2003 knapp drei Jahre als Präsident anführte, hat bei noch elf ausstehenden Spielen als Tabellenführer zwei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid.