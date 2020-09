Sevilla zeigt Interesse : Ex-Barça-Juwel Gerard Deulofeu vor Rückkehr nach Spanien?

Gerard Deulofeu (26) wurde einst in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet, spielte in Spanien auch für Sevilla. Dann verabschiedete er sich in Serie A (AC Mailand) und Premier League (Everton, Watford).

Jetzt könnte der Flügelstürmer in die Heimat zurückkehren. Wie der DAILY TELEGRAPH berichtet, zeigt der FC Sevilla Interesse an Deulofeu. Coach Julen Lopetegui soll ein Fan des 26-Jährigen sein.

Das Problem: Watford fordert für den Angreifer angeblich knapp 20 Millionen Euro Ablöse. Zu viel für die Andalusier. Trotz der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation.

Neben Sevilla soll mit Milan ein weiterer Ex-Klub Deulofeus Interesse an einer Wiedervereinigung zeigen. Auch der SSC Neapel soll an eine Verpflichtung Deulofeus denken. Derzeit arbeitet Deulofeu nach einer Kreuzbandverletzung an seinem Comeback.