Premier League : Ex-Barça-Juwel Oriol Romeu unterschreibt neuen Vertrag

"Länger hier zu bleiben ist genau das, was ich wollte und ich bin so glücklich und erfreut, dass es geklappt hat", sagte der ehemalige spanische Jugendnationalspieler: "Hier fühlt es sich wirklich wie zu Hause an."

Romeu war 2015 vom FC Chelsea nach Southampton gewechselt. Für den derzeitigen Tabellenvierten der Premier League absolvierte der defensive Mittelfeldspieler seitdem 198 Partien.