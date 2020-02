Aufgrund der internen Querelen beim FC Barcelona, wurde in der jüngeren Vergangenheit der Abgang von Lionel Messi nicht mehr ausgeschlossen. Ex-Manager Ariedo Braida geht auf Sicht keineswegs von einem ewigen Verbleib des Superstars aus.

Ausgeschlossen werden kann in der heutigen Fußballzeit so oder so nichts mehr – auch nicht, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen wird.

Ariedo Braida glaubt zwar erst mal nicht daran. Davon überzeugt, dass der Superstar für immer bei den Blaugrana spielt, ist der Manager aber auch nicht.

"Ich persönlich denke nicht, dass Messi Barça verlassen wird," sagt der 73-Jährige in der Radiosendung ANCH'IO SPORT. Der Nachsatz: "Trotzdem würde ich natürlich nicht ausschließen, dass er eines Tages geht."

Neben englischen hätten auch italienische Topklubs im Grundsatz gute Aussichten darauf, den Argentinier unter Vertrag zu nehmen.