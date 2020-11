FC Barcelona : Ex-Barça-Profi Alex Song wechselt in die Fußball-Provinz

Zwei Jahre schnürte Alex Song (33) die Schuhe für den FC Barcelona, nach einer Leihe an West Ham United heuerte er bei 2016 bei Rubin Kazan an. Zuletzt stand er beim FC Sion unter Vertrag. Nun geht der Kameruner in die Provinz.