FC Barcelona : Ex-Barça-Superstar Rivaldo schwärmte für Premier-League-Klub

Fünf Jahre verbrachte Rivaldo in Diensten des FC Barcelona. 133 Tore erzielte der Südamerikaner zwischen 1997 und 2002, 1999 wurde er Weltfußballer.

Wie Rivaldo nun verrät, liebäugelte er mit einem Wechsel zu United. "Es gab Gerüchte. Manchester United hatte gerade die Champions League in einem epischen Finale gegen Bayern München gewonnen", erinnert sich der Ex-Nationalspieler.

Rivaldo, der das Königsklassen-Finale 1999 in Barcelona live im Stadion mitverfolgte, gesteht: "Ich war an diesem Abend im Nou Camp auf der Tribüne und dachte, wenn ich eines Tages in der Premier League spielen würde, wäre mein bevorzugter Verein United."