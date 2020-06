Traurige Nachricht : Ex-Barça-Trainer Juan Carlos Unzue leidet an ALS

Der frühere Spieler und Trainer des FC Barcelona, Juan Carlos Unzue, gibt bekannt, dass er an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt ist.

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine chronisch-degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der die Patienten an fortschreitender Muskellähmung leiden. Prominentestes Beispiel war der 2018 verstorbene Physiker Stephen Hawking.

"Ich wollte dir nur sagen, dass ich ALS habe", lautete die etwas nüchtern daherkommende Verkündung von Juan Carlos Unzue, die er während einer Pressekonferenz am Donnerstag zu Protokoll gab.

Der 53-Jährige war von 1988 bis 1990 als Torhüter des FC Barcelona beschäftigt, in seiner Karriere spielte er noch für den FC Sevilla oder CA Osasuna. In Barcelona war er im Anschluss in verschiedenen Positionen tätig, sei es als Torwarttrainer oder Assistent von Luis Enrique.

Bis Oktober vergangenen Jahres war er hauptverantwortlicher Trainer des Zweitligisten FC Girona. Für viele kam Unzues Schritt in die Öffentlichkeit etwas überraschend.

"Ich habe zwei Gründe, dies auf diese Art und Weise zu enthüllen. Ich war aufgrund der aktuellen Situation nicht in der Alge, den Großteil meiner Freunde und Bekannten über meinen gesundheitlichen Zustand zu informieren, so dass sie jetzt im TV oder am Radio von mir hören können", begründete Unzue.