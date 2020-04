FC Barcelona : Ex-Barça-Vize sicher: Neymar-Rückkehr ist möglich

Ex-Barcelona- Vize-Präsident Emili Rousaud, der vor wenigen Tagen von seinem Amt zurückgetreten und Korruptionsvorwürfe gegen die Vereinsspitze erhoben hatte, ist sich sicher, dass Neymar nach Spanien zurückkehren könnte. "Das ist möglich", sagte er der L’EQUIPE.

Grund ist laut Emili Rousaud auch das Coronavirus. "Viele Vereine werden finanzielle Probleme bekommen und dem Transfermarkt wird etwas die Luft ausgehen."

Die Ablöse, die der FC Barcelona an Paris Saint-Germain zu zahlen hätte, könnte aber in Raten erfolgen, so der Ex-Funktionär weiter.