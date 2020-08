Premier League : Ex-Barça-Youngster Xavier Mbuyamba in England heiß umworben

Nach seinem Aus beim FC Barcelona ist Xavier Mbuyamba seit einem Monat ohne Verein. Möglicherweise siedelt er sich demnächst in England an – gleich fünf Klubs aus der Premier League locken.

Schon im Mai war bekanntgeworden, dass sich Xavier Mbuyamba Avancen von unzähligen Klubs ausgesetzt sieht. Seit den letzten Meldungen sind drei Monate vergangen und der 18-Jährige hat sich inzwischen tatsächlich vom FC Barcelona getrennt.

Laut GOAL und SPOX nimmt der FC Chelsea im Rennen um das Abwehrtalent die Pole Position ein. Vier weitere Klubs aus der Premier League sollen ebenfalls ein konkretes Angebot hinterlegt haben, keiner davon wird allerdings namentlich aufgeführt.

Mbuyamba hatte sich erst im Sommer vorhergehenden Jahres vom MVV Maastricht in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona verändert. Chelsea hatte sich damals bereits für den Defensivexperten interessiert und ihn sogar zum Probetraining eingeladen.

In Barcelona wurde Mbuyamba keine richtige Perspektive aufgezeigt, die Aussichten auf Einsätze in der zweiten Mannschaft waren nahezu nicht vorhanden. Da Chelsea weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert sein soll, könnte der Wechsel mit einem Jahr Verspätung vereinbart werden.