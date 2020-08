FC Barcelona : Ex-Barcelona-Boss: "Ich liebe Messi, aber Barça liebe ich mehr"

Beim FC Barcelona scheint tatsächlich das Worst-Case-Szenario eines Abgangs von Lionel Messi einzutreten. Ex-Präsident Joan Gaspart beharrt aber darauf, dass La Pulga den Klub in diesem Sommer nicht ablösefrei verlassen kann.

Am Dienstagabend platzte die Bombe: Lionel Messi hat den FC Barcelona per Einschreiben darüber informiert, dass er die Blaugrana nach 20 Jahren verlassen möchte. Ablösefrei dürfe Messi aber keinesfalls gehen, wie Ex-Präsident Joan Gaspart betont.

"Messi kann nicht gehen, er wird 2021 gehen müssen. Ich habe den Vertrag gesehen, die Klausel war nur bis Juni gültig und es gibt keinen Weg zurück", erklärt Gaspart gegenüber dem Radiosender der Sportzeitung MARCA. Der angesprochene Passus erlaubt Messi, Barça zum Ende jeder Saison zum Nulltarif verlassen zu können.

Gaspart macht ferner klar, dass sich Messi an seinen Vertrag zu halten hat: "Es liegt hier am Klub, nicht am Spieler. Der Klub bezahlt die Spieler. Es geht hier nicht um Geld, sondern um einen unterschriebenen Vertrag." Das Beschäftigungsverhältnis ist immerhin noch bis Ende Juni 2021 ausgelegt.