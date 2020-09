Borussia Dortmund : Ex-Bayern-Spieler riet Reinier zum BVB-Wechsel

Mit einem Dreivierteljahr Verspätung ist Reinier dann doch noch bei Borussia Dortmund gelandet. Real Madrid erhofft sich, dass der Brasilianer in der Bundesliga die nächsten Entwicklungsschritte schafft. Ausgerechnet ein ehemaliger Spieler des FC Bayern hatte ihm zu dem Wechsel an den Rheinlanddamm geraten.

Aus seinem Heimatland hatte Reinier nur Gutes von Borussia Dortmund erfahren. Mit zwölf Brasilianern liegt der Anteil an Legionären, die jemals für den BVB spielten, am höchsten. Unter anderem Marcio Amoroso habe sich mit dem Leihspieler von Real Madrid in Verbindung gesetzt, sagt Reinier im KICKER-Gespräch.

Mit Rafinha, der inzwischen für Olympiakos Piräus spielt, hatte sich Reinier vor dem Wechsel sogar lange ausgetauscht. Der ehemalige Spieler des FC Bayern und des FC Schalke 04 hatte seinem 17 Jahre jüngeren Landsmann einen Wechsel nach Dortmund wärmstens empfohlen.

"In der Bundesliga, speziell auch in dieser Stadt und in diesem Klub, könne ich viel dazulernen, sagte er. Beide beruhigten mich auch in Bezug auf die Sprache. Ich habe mich auch schon mit Dede getroffen, wir spielten schon gemeinsam Fußball", erläutert Reinier.