FC Barcelona : Ex-Blanco Theo Hernandez schafft es auf Barças Shortlist

Gerücht Der FC Barcelona sucht für die neue Saison bekanntermaßen einen neuen Linksverteidiger. Mit Theo Hernandez taucht ein weiterer Name in der Gerüchteküche auf.

Von David Alaba handelte sich der FC Barcelona angeblich eine Absage ein. Der Defensivspezialist, so war es zumindest in der Vergangenheit zu vernehmen, habe kein Interesse an einem Wechsel nach Spanien. Eher könnte es ihn in die Premier League ziehen.

Somit ist Barça ständig darum bemüht, sein Potpourri an möglichen Außenverteidiger zu erweitern. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem Alex Telles (27, Porto) und Alex Grimaldo (24, Benfica Lissabon).

Neu ist die Personalie Theo Hernandez, die von der MARCA in die Runde gebracht wird. Die Blaugrana machen dem Franzosen allerdings nicht alleinige Avancen.