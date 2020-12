FC Barcelona : Ex-Boss bestätigt: Inter Mailand bot 250 Millionen für Leo Messi

Joan Laporta verkündete am Montag, für die im Januar beim FC Barcelona stattfindende Präsidentschaftswahl zu kandidieren. In Plauderlaune verrät der frühere Präsident, dass Inter Mailand während seiner Amtszeit Lionel Messi kaufen wollte.

Offenbar war Inter Mailand vor 14 Jahren dazu bereit, eine für damalige Verhältnisse unglaubliche Investition zu tätigen. Wie Joan Laporta verriet, hatten die Lombarden ein Angebot für Lionel Messi abgegeben.

"Wir haben ein Angebot von Inter in Höhe von 250 Millionen Euro im Jahr 2006 abgelehnt. Massimo Moratti (Inter-Präsident; Anm. d. Red.) wollte ihn in seinen Klub holen", sagte Laporta am Montag, als er bekanntgab, sich zur Präsidentschaftswahl im Januar aufstellen zu lassen.

Von 2003 bis 2010 amtete der katalanische Rechtsanwalt und Politiker bereits als Präsident des FC Barcelona. Laporta versicherte derweil, dass er, sollte er gewählt werden, alles in seiner Macht stehende tun wird, um Messi von einem Verbleib im Camp Nou zu überzeugen.