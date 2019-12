Philippe Coutinho spielt noch bis Saisonende für den FC Bayern. Der ehemalige Profispieler Kleberson äußert sich wohlwollend über seinen Landsmann – und spricht eine Transferempfehlung an Manchester City aus.

"Ich weiß, dass es ihm in Barcelona nicht so gut gegangen ist. Er hat sich beim FC Bayern München stark verbessert."

Pep Guardiola: Warum er nicht an einen Winter-Neuzugang glaubt

Max Allegri übt Kritik an Guardiola-Taktik

Nach durchaus schwierigem Start in München scheint sich Coutinho tatsächlich an die neuen Umstände gewöhnt zu haben. In 22 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister kommt er mittlerweile auf sieben Tore und ebenso viele Vorlagen.

Der beste Spieler bei den Bayern sei Coutinho laut Kleberson allerdings nicht: "Aber es sieht jetzt besser aus bei ihm. Mit den Spielern in seiner Umgebung würde er wohl gut zu Manchester City passen."

Die Bayern sicherten sich zusätzlich zur Ausleihe eine Kaufoption, bei deren Aktivierung 120 Millionen Euro an den FC Barcelona fällig wären. Noch ist ein längerfristiger Verbleib aber unklar.

» Pep Guardiola stellt Forderungen für Verbleib

» Pep Guardiola wollte mit Zinedine Zidane spielen

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!