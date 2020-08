Wiedervereinigung der Ex-Dortmunder? : Ex-BVB-Kumpels: Aubameyang wünscht sich Ousmane Dembele als Sturmpartner

"Darüber denke ich jetzt wirklich nicht nach. Ich will einfach nur mit den Jungs Spaß haben und jetzt die Trophäe in Empfang nehmen", gab Pierre-Emerick Aubameyang am Wochenende als Antwort auf die Zukunftsfrage.

Mit seinen beiden Treffern im stadtinternen Duell mit dem FC Chelsea sicherte er dem FC Arsenal den FA Cup. Wie das französische Portal LE10SPORT berichtet, will Aubameyang vorerst abwarten, welche Spieler sich in diesem Sommer den Gunners anschließen.

Demnach träume der Gabuner davon, in London mit seinem ehemaligen Vereinskollegen Ousmane Dembele zusammenzuspielen. Die beiden kennen sich aus einer gemeinsamen Saison bei Borussia Dortmund.