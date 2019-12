Wechselt Fabian Ruiz nach den Gerüchten der zurückliegenden Monate im Sommer zu Real Madrid? Es würde passen, sagt sein Ex-Trainer Alberto Toril.

Der ehemalige Coach des FC Elche erklärte der AS: "Er würde perfekt zu Real Madrid passen. Er hat in der spanischen Nationalmannschaft und in Neapel bewiesen, dass er für eine Herausforderung dieser Dimension bereit ist."

Man könne ihn "ohne Probleme auf jeder Position im Mittelfeld einsetzen", schwärmte Alberto Toril von Fabian Ruiz, den er bei Elche einst betreut hatte.

Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass er viele Tore schießen würde, wenn er bei Real Madrid wäre."